«Невероятно счастлива». Соболенко — о том, что стала амбассадором Gucci

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы в третьем круге Australian Open прокомментировала новость о том, что стала амбассадором модного дома Gucci.

Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 03:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 9
6 4 		6 7
         
Анастасия Потапова
55
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

«Это значит для меня очень многое. Они смелые. Они элегантные. Они невероятно крутые. Мне кажется, это идеальное сотрудничество. Сейчас я самый счастливый человек на свете. Ещё несколько месяцев назад я и мечтать не могла о том, что присоединюсь к лучшему бренду. Сейчас я просто невероятно счастлива», — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.

Gucci является одним из самых дорогих брендов в мире. Помимо Соболенко, контракт с Gucci среди теннисистов имеет четырёхкратный чемпион ТБШ, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Сетка турнира Australian Open
Фото
Арина Соболенко стала амбассадором модного дома Gucci
