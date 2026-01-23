«Невероятно счастлива». Соболенко — о том, что стала амбассадором Gucci

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы в третьем круге Australian Open прокомментировала новость о том, что стала амбассадором модного дома Gucci.

«Это значит для меня очень многое. Они смелые. Они элегантные. Они невероятно крутые. Мне кажется, это идеальное сотрудничество. Сейчас я самый счастливый человек на свете. Ещё несколько месяцев назад я и мечтать не могла о том, что присоединюсь к лучшему бренду. Сейчас я просто невероятно счастлива», — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.

Gucci является одним из самых дорогих брендов в мире. Помимо Соболенко, контракт с Gucci среди теннисистов имеет четырёхкратный чемпион ТБШ, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.