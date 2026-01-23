Путинцева провоцировала турецких болельщиков после победы на AO-2026. Её освистали

94-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провокационно отпраздновала победу над представительницей Турции Зейнеп Сёнмез в третьем круге Australian Open — 2026. Путинцева выиграла матч со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.

На протяжении всего матча Сёнмез поддерживала большая группа турецких болельщиков. После матчбола Путинцева приставила палец к уху, начала бурно радоваться. Болельщики Сёнмез освистали Путинцеву, а затем под уханья начала танцевать.

Фото: Кадр из трансляции

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии Юлия Путинцева сыграет с победительницей матча между итальянкой Жасмин Паолини и американкой Ивой Йович.