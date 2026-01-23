Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Путинцева провоцировала турецких болельщиков после победы на AO-2026. Её освистали

Путинцева провоцировала турецких болельщиков после победы на AO-2026. Её освистали
Комментарии

94-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провокационно отпраздновала победу над представительницей Турции Зейнеп Сёнмез в третьем круге Australian Open — 2026. Путинцева выиграла матч со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.

Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 05:35 МСК
Зейнеп Сёнмез
112
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 3
6 		6 3 6
         
Юлия Путинцева
94
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

На протяжении всего матча Сёнмез поддерживала большая группа турецких болельщиков. После матчбола Путинцева приставила палец к уху, начала бурно радоваться. Болельщики Сёнмез освистали Путинцеву, а затем под уханья начала танцевать.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии Юлия Путинцева сыграет с победительницей матча между итальянкой Жасмин Паолини и американкой Ивой Йович.

Материалы по теме
Рублёв проиграл сет на AO! Медведев и Алькарас уже в 4-м круге, ждём Мирру и Диану. LIVE!
Live
Рублёв проиграл сет на AO! Медведев и Алькарас уже в 4-м круге, ждём Мирру и Диану. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android