Рублёв — Серундоло: россиянин уступил в первом сете матча третьего круга Australian Open

Сегодня, 23 января, в Мельбурне олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (13-й номер посева) проводит матч с 21-м номером мирового рейтинга из Аргентины Франсиско Серундоло (18) за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026.

Первый сет матча выиграл аргентинский спортсмен. Он завершил партию со счётом 6:3.

По личным встречам впереди Серундоло — 3-1 (1-0 на харде). Он побеждал Рублёва на грунте Гамбурга-2022 и Умага-2024, а также на харде в зале на «Мастерсе» в Париже-2024. Андрей же оказался сильнее Франсиско в полуфинале Бостада-2023 (грунт).