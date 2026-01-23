Рублёв — Серундоло: россиянин уступил в первом сете матча третьего круга Australian Open
Сегодня, 23 января, в Мельбурне олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (13-й номер посева) проводит матч с 21-м номером мирового рейтинга из Аргентины Франсиско Серундоло (18) за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026.
Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 09:55 МСК
21
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|
|4
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Первый сет матча выиграл аргентинский спортсмен. Он завершил партию со счётом 6:3.
По личным встречам впереди Серундоло — 3-1 (1-0 на харде). Он побеждал Рублёва на грунте Гамбурга-2022 и Умага-2024, а также на харде в зале на «Мастерсе» в Париже-2024. Андрей же оказался сильнее Франсиско в полуфинале Бостада-2023 (грунт).
