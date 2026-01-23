Путинцева высказалась о турецких болельщиках, освиставших её на Australian Open — 2026

94-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева положительно высказалась о болельщиках, которые освистали её за провокационное поведение после победы над представительницей Турции Зейнеп Сёнмез в третьем круге Australian Open — 2026. Путинцева выиграла матч со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.

«Честно говоря, атмосфера была просто сумасшедшая. Ребята… посмотрите на них. Они очень увлечены тем, что делают. Это здорово видеть. Особенно против меня, потому что я люблю такие битвы», — сказала Путинцева в послематчевом интервью.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии Юлия Путинцева сыграет с победительницей матча между итальянкой Жасмин Паолини и американкой Ивой Йович.