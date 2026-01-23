Скидки
Путинцева высказалась о турецких болельщиках, освиставших её на Australian Open — 2026

94-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева положительно высказалась о болельщиках, которые освистали её за провокационное поведение после победы над представительницей Турции Зейнеп Сёнмез в третьем круге Australian Open — 2026. Путинцева выиграла матч со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.

Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 05:35 МСК
Зейнеп Сёнмез
112
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 3
6 		6 3 6
         
Юлия Путинцева
94
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

«Честно говоря, атмосфера была просто сумасшедшая. Ребята… посмотрите на них. Они очень увлечены тем, что делают. Это здорово видеть. Особенно против меня, потому что я люблю такие битвы», — сказала Путинцева в послематчевом интервью.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии Юлия Путинцева сыграет с победительницей матча между итальянкой Жасмин Паолини и американкой Ивой Йович.

