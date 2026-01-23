18-летняя Ива Йович вышла в четвёртый круг Australian Open — 2026, обыграв Паолини

27-я ракетка мира 18-летняя американская теннисистка Ива Йович вышла в 1/8 финала Australian Open — 2026. В третьем круге она одержала победу над восьмым номером рейтинга WTA представительницей Италии Жасмин Паолини со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

Матч продолжался 1 час 48 минут. За это время Йович выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Паолини ни одной двойной ошибки, ни одного эйса и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 Ива Йович поборется с Юлией Путинцевой из Казахстана.