Ива Йович — Жасмин Паолини, результат матча 23 января 2026, счет 2:0, 3 круг Australian Open 2026

18-летняя Ива Йович вышла в четвёртый круг Australian Open — 2026, обыграв Паолини
27-я ракетка мира 18-летняя американская теннисистка Ива Йович вышла в 1/8 финала Australian Open — 2026. В третьем круге она одержала победу над восьмым номером рейтинга WTA представительницей Италии Жасмин Паолини со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 09:10 МСК
Ива Йович
27
США
Ива Йович
И. Йович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 3
         
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Матч продолжался 1 час 48 минут. За это время Йович выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Паолини ни одной двойной ошибки, ни одного эйса и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 Ива Йович поборется с Юлией Путинцевой из Казахстана.

