18-летняя Ива Йович вышла в четвёртый круг Australian Open — 2026, обыграв Паолини
Поделиться
27-я ракетка мира 18-летняя американская теннисистка Ива Йович вышла в 1/8 финала Australian Open — 2026. В третьем круге она одержала победу над восьмым номером рейтинга WTA представительницей Италии Жасмин Паолини со счётом 6:2, 7:6 (7:3).
Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 09:10 МСК
27
Ива Йович
И. Йович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
8
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Матч продолжался 1 час 48 минут. За это время Йович выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Паолини ни одной двойной ошибки, ни одного эйса и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
За выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 Ива Йович поборется с Юлией Путинцевой из Казахстана.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 января 2026
-
12:06
-
12:02
-
11:59
-
11:47
-
11:35
-
11:22
-
11:13
-
11:00
-
10:38
-
10:29
-
10:28
-
10:20
-
10:10
-
10:02
-
10:00
-
09:49
-
09:32
-
09:25
-
09:20
-
08:48
-
08:47
-
08:30
-
08:21
-
08:16
-
08:00
-
07:49
-
07:31
-
07:25
-
07:16
-
06:37
-
06:26
-
06:18
-
05:46
-
05:32
-
05:25