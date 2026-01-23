Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Хватит его уважать, *****». Сафин дал совет Рублёву после проигранного сета на AO-2026

«Хватит его уважать, *****». Сафин дал совет Рублёву после проигранного сета на AO-2026
Комментарии

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин дал совет своему подопечному, 15-й ракетке мира российскому теннисисту Андрею Рублёву в начале второго сета матча третьего круга на Australian Open — 2026. Рублёв проиграл первую партию аргентинцу Франсиско Серундоло (3:6).

Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 09:55 МСК
Франсиско Серундоло
21
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Сам поактивнее, сам, сам, сам! Хватит его уважать, *****. Слишком ***** уважаешь его», — сказал Сафин.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.

Материалы по теме
Шнайдер в сете от поражения на AO! Рублёв проиграл, Медведев победил, Мирра ждёт. LIVE!
Live
Шнайдер в сете от поражения на AO! Рублёв проиграл, Медведев победил, Мирра ждёт. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android