«Хватит его уважать, *****». Сафин дал совет Рублёву после проигранного сета на AO-2026

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин дал совет своему подопечному, 15-й ракетке мира российскому теннисисту Андрею Рублёву в начале второго сета матча третьего круга на Australian Open — 2026. Рублёв проиграл первую партию аргентинцу Франсиско Серундоло (3:6).

«Сам поактивнее, сам, сам, сам! Хватит его уважать, *****. Слишком ***** уважаешь его», — сказал Сафин.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.