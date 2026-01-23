«Хватит его уважать, *****». Сафин дал совет Рублёву после проигранного сета на AO-2026
Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин дал совет своему подопечному, 15-й ракетке мира российскому теннисисту Андрею Рублёву в начале второго сета матча третьего круга на Australian Open — 2026. Рублёв проиграл первую партию аргентинцу Франсиско Серундоло (3:6).
Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 09:55 МСК
21
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 4
|3
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Сам поактивнее, сам, сам, сам! Хватит его уважать, *****. Слишком ***** уважаешь его», — сказал Сафин.
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.
