Главная Теннис Новости

Рублёв — Серундоло: аргентинец удвоил преимущество по сетам в матче третьего круга AO

Комментарии
Комментарии

Сегодня, 23 января, в Мельбурне олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (13-й номер посева) проводит матч с 21-м номером мирового рейтинга из Аргентины Франсиско Серундоло (18) за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026.

Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 09:55 МСК
Франсиско Серундоло
21
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Второй сет матча дошёл до тай-брейка и вновь завершился победой Серундоло. Общий счёт матча на текущий момент составляет 6:3, 7:6 (7:4).

По личным встречам впереди Серундоло — 3-1 (1-0 на харде). Он побеждал Рублёва на грунте Гамбурга-2022 и Умага-2024, а также на харде в зале на «Мастерсе» в Париже-2024. Андрей же оказался сильнее Франсиско в полуфинале Бостада-2023 (грунт).

Сетка турнира Australian Open
