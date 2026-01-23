Рублёв — Серундоло: аргентинец удвоил преимущество по сетам в матче третьего круга AO
Поделиться
Сегодня, 23 января, в Мельбурне олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (13-й номер посева) проводит матч с 21-м номером мирового рейтинга из Аргентины Франсиско Серундоло (18) за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026.
Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 09:55 МСК
21
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 4
|3
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Второй сет матча дошёл до тай-брейка и вновь завершился победой Серундоло. Общий счёт матча на текущий момент составляет 6:3, 7:6 (7:4).
По личным встречам впереди Серундоло — 3-1 (1-0 на харде). Он побеждал Рублёва на грунте Гамбурга-2022 и Умага-2024, а также на харде в зале на «Мастерсе» в Париже-2024. Андрей же оказался сильнее Франсиско в полуфинале Бостада-2023 (грунт).
Материалы по теме
Комментарии
- 23 января 2026
-
12:06
-
12:02
-
11:59
-
11:47
-
11:35
-
11:22
-
11:13
-
11:00
-
10:38
-
10:29
-
10:28
-
10:20
-
10:10
-
10:02
-
10:00
-
09:49
-
09:32
-
09:25
-
09:20
-
08:48
-
08:47
-
08:30
-
08:21
-
08:16
-
08:00
-
07:49
-
07:31
-
07:25
-
07:16
-
06:37
-
06:26
-
06:18
-
05:46
-
05:32
-
05:25