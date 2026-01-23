Рублёв — Серундоло: аргентинец удвоил преимущество по сетам в матче третьего круга AO

Сегодня, 23 января, в Мельбурне олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (13-й номер посева) проводит матч с 21-м номером мирового рейтинга из Аргентины Франсиско Серундоло (18) за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026.

Второй сет матча дошёл до тай-брейка и вновь завершился победой Серундоло. Общий счёт матча на текущий момент составляет 6:3, 7:6 (7:4).

По личным встречам впереди Серундоло — 3-1 (1-0 на харде). Он побеждал Рублёва на грунте Гамбурга-2022 и Умага-2024, а также на харде в зале на «Мастерсе» в Париже-2024. Андрей же оказался сильнее Франсиско в полуфинале Бостада-2023 (грунт).