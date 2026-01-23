Скидки
Даниил Медведев оценил свой камбэк в матче с Марожаном в третьем круге AO-2026

Даниил Медведев оценил свой камбэк в матче с Марожаном в третьем круге AO-2026
Российский теннисист, 12-я ракетка мира Даниил Медведев оценил свой камбэк со счёта 0-2 в матче третьего круга турнира Australian Open — 2026, где обыграл представителя Венгрии Фабиана Марожана.

Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 03:40 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 5 		4 7 6 6
7 7 		6 5 0 3
             
Фабиан Марожан
47
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

– У вас было несколько камбэков с 0-2, как оцените этот?
– Тяжело сказать, были и получше в плане счёта, против Руусувуори и Феликса, когда были тай-брейки и всё такое. Когда уступаешь 0-2, всегда тяжело. Я знаю также, на каком уровне моя игра. Во многих таких матчах четвёртый сет я легко выигрывал, потому что чувствовал в себе много сил, а потом в пятом сете соперник прибавлял.

В прошлом году я проиграл все матчи, когда вёл с брейком после камбэка с 0-2 по сетам. Рад, что сегодня оставался сильным, не дал этим мыслям забраться к себе в голову и закрыл матч. Главное – что случилось сегодня, а что было раньше – неважно, — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
