Лёнер Тьен высказался о матче с Даниилом Медведевым в четвёртом круге Australian Open

Комментарии

29-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен поделился ожиданиями от встречи с россиянином Даниилом Медведевым в четвёртом круге Australian Open — 2026. Тьен ведёт по личным встречам 2-1.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

«Мы играли три раза, и каждый раз была настоящая битва. Мы оба выигрываем много очков. Никто из нас не отдаёт много бесплатных очков, и, естественно, это приводит к очень затяжным розыгрышам и долгим геймам.

Никто из нас не облегчает задачу соперникам. Поэтому мы и друг другу не облегчаем задачу. Нам обоим приходится очень много работать, чтобы выигрывать очки и геймы, и матчи затягиваются на довольно долгое время», — приводит слова Тьена Punto de Break.

