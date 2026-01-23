Лёнер Тьен высказался о матче с Даниилом Медведевым в четвёртом круге Australian Open
29-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен поделился ожиданиями от встречи с россиянином Даниилом Медведевым в четвёртом круге Australian Open — 2026. Тьен ведёт по личным встречам 2-1.
Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
12
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
29
Лёнер Тьен
Л. Тьен
«Мы играли три раза, и каждый раз была настоящая битва. Мы оба выигрываем много очков. Никто из нас не отдаёт много бесплатных очков, и, естественно, это приводит к очень затяжным розыгрышам и долгим геймам.
Никто из нас не облегчает задачу соперникам. Поэтому мы и друг другу не облегчаем задачу. Нам обоим приходится очень много работать, чтобы выигрывать очки и геймы, и матчи затягиваются на довольно долгое время», — приводит слова Тьена Punto de Break.
Комментарии
