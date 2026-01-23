Лёнер Тьен высказался о матче с Даниилом Медведевым в четвёртом круге Australian Open

29-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен поделился ожиданиями от встречи с россиянином Даниилом Медведевым в четвёртом круге Australian Open — 2026. Тьен ведёт по личным встречам 2-1.

«Мы играли три раза, и каждый раз была настоящая битва. Мы оба выигрываем много очков. Никто из нас не отдаёт много бесплатных очков, и, естественно, это приводит к очень затяжным розыгрышам и долгим геймам.

Никто из нас не облегчает задачу соперникам. Поэтому мы и друг другу не облегчаем задачу. Нам обоим приходится очень много работать, чтобы выигрывать очки и геймы, и матчи затягиваются на довольно долгое время», — приводит слова Тьена Punto de Break.