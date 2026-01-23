«Что я могу сделать?» Путинцева — об инциденте с турецкими болельщиками

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, обыгравшая в матче третьего круга Australian Open — 2026 турчанку Зейнеп Сёнмез, прокомментировала ситуацию, связанную с нарочно создаваемыми помехами со стороны турецких болельщиков на трибуне.
На протяжении всего матча Сёнмез поддерживала большая группа турецких болельщиков. После матчбола Путинцева приставила палец к уху, начала бурно радоваться. Болельщики Сёнмез освистали Путинцеву, под уханья Юлия начала танцевать.
«Всегда найдётся кто-то, кто является фаворитом, и кто-то, за кого можно болеть. В этом и прелесть этого вида спорта. Но сегодня, я думаю, было много неуважительных моментов, когда они кричали между моей первой и второй подачей. Кричали не очень громко, а просто чтобы заставить меня ошибиться. При счёте, кажется, 4-3, это был важный розыгрыш, я очень хорошо открыла корт, сделала форхенд, а парень начал кашлять, пытаясь помешать моему удару. Я подумала: «Ладно, теперь я не проиграю». Серьёзно. Я была готова взять всё. Я была готова бороться до последнего. Что я могу сделать? У кого-то есть теннисное воспитание, а у кого-то нет», — сказала Путинцева на послематчевой пресс-конференции.
