Диана Шнайдер — Элина Свитолина: россиянка проиграла первый сет в третьем круге AO-2026

В эти минуты в австралийском Мельбурне проходит матч третьего круга Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде между 22-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер (23-й посев) и 12-й в рейтинге WTA украинкой Элиной Свитолиной (12-й посев).

Первый сет остался за украинской теннисисткой со счётом 7:6 (7:4). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Свитолина — Диана Шнайдер.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.