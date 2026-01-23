Диана Шнайдер — Элина Свитолина: россиянка проиграла первый сет в третьем круге AO-2026
В эти минуты в австралийском Мельбурне проходит матч третьего круга Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде между 22-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер (23-й посев) и 12-й в рейтинге WTA украинкой Элиной Свитолиной (12-й посев).
Первый сет остался за украинской теннисисткой со счётом 7:6 (7:4). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Свитолина — Диана Шнайдер.
Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 11:10 МСК
12
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|1
|
|1
22
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.
