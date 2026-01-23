Скидки
Теннис

Рублёв уступил Серундоло в матче третьего круга Australian Open, не выиграв ни сета

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв уступил аргентинцу Франсиско Серундоло (21-е место в рейтинге ATP) в матче третьего круга турнира Australian Open — 2026. Встреча продлилась 2 часа 8 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 3:6.

Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 09:55 МСК
Франсиско Серундоло
21
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

По ходу матча Серундоло сделал восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Рублёв подал навылет пять раз, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных.

В следующем круге Серундоло сыграет с победителем матча между немецким теннисистом Александром Зверевым и британцем Кэмероном Норри.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
