«Увидим меня в роли бабушки, которая пытается». Соболенко — об игре после 35 лет

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила вероятность выступления в туре после 35 лет на фоне успехов на Australian Open — 2026 возрастных игроков серба Новака Джоковича, хорвата Марина Чилича и швейцарца Стэна Вавринки.

«Мне кажется, в спорте больше нет возрастных ограничений. Всё зависит от того, как ты ко всему подходишь и есть ли у тебя хорошая команда. Что касается меня, я не уверена. Но я ничего не могу сказать, потому что никогда не знаешь, что ждёт тебя завтра.

В идеале я бы хотела иметь детей в 32 года. Зная себя, я люблю принимать сложные вызовы. Даже после рождения детей я бы хотела бросить себе вызов, вернуться и посмотреть, смогу ли я ещё. Наверное, мы увидим меня в роли бабушки на турнире, которая пытается… Надеюсь, я буду помогать молодым девушкам. Давайте поговорим об этом через 10 лет. Это ещё не скоро», — сказала Соболенко на пресс-конференции.