Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Увидим меня в роли бабушки, которая пытается». Соболенко — об игре после 35 лет

«Увидим меня в роли бабушки, которая пытается». Соболенко — об игре после 35 лет
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила вероятность выступления в туре после 35 лет на фоне успехов на Australian Open — 2026 возрастных игроков серба Новака Джоковича, хорвата Марина Чилича и швейцарца Стэна Вавринки.

«Мне кажется, в спорте больше нет возрастных ограничений. Всё зависит от того, как ты ко всему подходишь и есть ли у тебя хорошая команда. Что касается меня, я не уверена. Но я ничего не могу сказать, потому что никогда не знаешь, что ждёт тебя завтра.

В идеале я бы хотела иметь детей в 32 года. Зная себя, я люблю принимать сложные вызовы. Даже после рождения детей я бы хотела бросить себе вызов, вернуться и посмотреть, смогу ли я ещё. Наверное, мы увидим меня в роли бабушки на турнире, которая пытается… Надеюсь, я буду помогать молодым девушкам. Давайте поговорим об этом через 10 лет. Это ещё не скоро», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Мозг был где-то в другом месте». Соболенко — о победе над Потаповой на Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android