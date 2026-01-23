Рублёв выиграл лишь один матч из пяти, где сыграл с Серундоло

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв уступил представителю Аргентины Франсиско Серундоло, занимающему 21-е место в рейтинге ATP, в матче третьего круга турнира Australian Open — 2026 со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 3:6.

Поражение Рублёва на этом турнире принесло Серундоло четвёртую победу над россиянином в их очных встречах. Впервые это произошло в 2022 году на «пятисотнике» в Гамбурге (6:4, 6:2), далее — на турнире ATP-250 в Умаге (Хорватия) со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Третья победа Серундоло над Рублёвым случилась на «Мастерсе» в Париже в 2024 году, счёт встречи — 7:6 (8:6), 7:6 (7:5).

Единственная победа Рублёва над Серундоло — полуфинал турнира ATP-250 в Бостаде в 2023 году (счёт 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3 в пользу россиянина).