«Напевала под нос советскую песню про зайцев». Путинцева — о скандальном матче с Сёнмез AO

94-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева рассказала, что советская песня помогала ей отвлечься от давления турецкой публики во время матча с представительницей Турции Зейнеп Сёнмез в третьем круге Australian Open — 2026. Путинцева победила со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.
|1
|2
|3
|
|7 7
|3
|
|6 3
|6
«Кажется забавным, но в первом матче и сегодня я напевала себе под нос старую советскую песню про зайцев (Припев «А нам всё равно!» из кинофильма «Бриллиантовая рука». — Прим. «Чемпионата»). Это помогло мне отвлечься. Я благодарна фанатам из Казахстана. Они пытались «выжить» в толпе турков, благодарна им за поддержку, как и австралийским парням, подбадривание которых слышала в третьем сете. Не было ощущения, что против меня весь мир», — сказала Путинцева на пресс-конференции.
- 23 января 2026
-
14:04
-
13:47
-
13:25
-
12:45
-
12:39
-
12:37
-
12:27
-
12:06
-
12:02
-
11:59
-
11:47
-
11:35
-
11:22
-
11:13
-
11:00
-
10:38
-
10:29
-
10:28
-
10:20
-
10:10
-
10:02
-
10:00
-
09:49
-
09:32
-
09:25
-
09:20
-
08:48
-
08:47
-
08:30
-
08:21
-
08:16
-
08:00
-
07:49
-
07:31
-
07:25