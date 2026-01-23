«Напевала под нос советскую песню про зайцев». Путинцева — о скандальном матче с Сёнмез AO

94-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева рассказала, что советская песня помогала ей отвлечься от давления турецкой публики во время матча с представительницей Турции Зейнеп Сёнмез в третьем круге Australian Open — 2026. Путинцева победила со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.

«Кажется забавным, но в первом матче и сегодня я напевала себе под нос старую советскую песню про зайцев (Припев «А нам всё равно!» из кинофильма «Бриллиантовая рука». — Прим. «Чемпионата»). Это помогло мне отвлечься. Я благодарна фанатам из Казахстана. Они пытались «выжить» в толпе турков, благодарна им за поддержку, как и австралийским парням, подбадривание которых слышала в третьем сете. Не было ощущения, что против меня весь мир», — сказала Путинцева на пресс-конференции.