Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Напевала под нос советскую песню про зайцев». Путинцева — о скандальном матче с Сёнмез AO

«Напевала под нос советскую песню про зайцев». Путинцева — о скандальном матче с Сёнмез AO
Комментарии

94-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева рассказала, что советская песня помогала ей отвлечься от давления турецкой публики во время матча с представительницей Турции Зейнеп Сёнмез в третьем круге Australian Open — 2026. Путинцева победила со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.

Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 05:35 МСК
Зейнеп Сёнмез
112
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 3
6 		6 3 6
         
Юлия Путинцева
94
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

«Кажется забавным, но в первом матче и сегодня я напевала себе под нос старую советскую песню про зайцев (Припев «А нам всё равно!» из кинофильма «Бриллиантовая рука». — Прим. «Чемпионата»). Это помогло мне отвлечься. Я благодарна фанатам из Казахстана. Они пытались «выжить» в толпе турков, благодарна им за поддержку, как и австралийским парням, подбадривание которых слышала в третьем сете. Не было ощущения, что против меня весь мир», — сказала Путинцева на пресс-конференции.

Материалы по теме
Фото
Путинцева провоцировала турецких болельщиков после победы на AO-2026. Её освистали
Материалы по теме
«А нам всё равно!» Экс-россиянка вызвала бурные споры, провоцируя турецких фанатов на АО
«А нам всё равно!» Экс-россиянка вызвала бурные споры, провоцируя турецких фанатов на АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android