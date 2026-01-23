Диана Шнайдер проиграла Элине Свитолиной в третьем круге Australian Open — 2026

22-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на Australian Open — 2026 в одиночном разряде. В третьем круге она потерпела поражение от украинки Элины Свитолиной (12-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:7 (4:7), 3:6.

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Шнайдер не выполнила подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Свитолиной пять эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 Элина Свитолина сыграет с победительницей матча Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Мирра Андреева (Россия).