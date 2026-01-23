Диана Шнайдер проиграла Элине Свитолиной в третьем круге Australian Open — 2026
22-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на Australian Open — 2026 в одиночном разряде. В третьем круге она потерпела поражение от украинки Элины Свитолиной (12-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:7 (4:7), 3:6.
Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 11:10 МСК
12
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
22
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Шнайдер не выполнила подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Свитолиной пять эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.
В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 Элина Свитолина сыграет с победительницей матча Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Мирра Андреева (Россия).
