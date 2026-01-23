Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элина Свитолина — Диана Шнайдер, результат матча 23 января 2026, счет 2:0, 3 круг Australian Open 2026

Диана Шнайдер проиграла Элине Свитолиной в третьем круге Australian Open — 2026
Комментарии

22-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на Australian Open — 2026 в одиночном разряде. В третьем круге она потерпела поражение от украинки Элины Свитолиной (12-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:7 (4:7), 3:6.

Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 11:10 МСК
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		3
         
Диана Шнайдер
22
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Шнайдер не выполнила подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Свитолиной пять эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 Элина Свитолина сыграет с победительницей матча Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Мирра Андреева (Россия).

Календарь женского Australian Open - 2026
Сетка женского Australian Open - 2026
Материалы по теме
Мирра рвётся в 4-й круг AO! Шнайдер проиграла украинке, Рублёв тоже уступил. LIVE!
Live
Мирра рвётся в 4-й круг AO! Шнайдер проиграла украинке, Рублёв тоже уступил. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android