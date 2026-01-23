«Легла на диван, это было вредно для желудка». Паолини объяснила поражение от Йович на AO

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала поражение от 18-летней американской спортсменки Ивы Йович в третьем круге Australian Open — 2026 (2:6, 6:7 (3:7)).

«Я легла на диван после еды, и это было вредно для моего желудка. Я вышла на корт и не могла двигаться в полную силу, но я старалась держаться, потому что знала, что со временем почувствую себя лучше, но этого оказалось недостаточно, чтобы переломить ход матча», — приводит слова Паолини Punto de Break.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026 Ива Йович поборется с Юлией Путинцевой из Казахстана.