«Легла на диван, это было вредно для желудка». Паолини объяснила поражение от Йович на AO
Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала поражение от 18-летней американской спортсменки Ивы Йович в третьем круге Australian Open — 2026 (2:6, 6:7 (3:7)).
Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 09:10 МСК
27
Ива Йович
И. Йович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
8
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
«Я легла на диван после еды, и это было вредно для моего желудка. Я вышла на корт и не могла двигаться в полную силу, но я старалась держаться, потому что знала, что со временем почувствую себя лучше, но этого оказалось недостаточно, чтобы переломить ход матча», — приводит слова Паолини Punto de Break.
За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026 Ива Йович поборется с Юлией Путинцевой из Казахстана.
