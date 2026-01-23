Скидки
Теннис

«Легла на диван, это было вредно для желудка». Паолини объяснила поражение от Йович на AO

«Легла на диван, это было вредно для желудка». Паолини объяснила поражение от Йович на AO
Комментарии

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала поражение от 18-летней американской спортсменки Ивы Йович в третьем круге Australian Open — 2026 (2:6, 6:7 (3:7)).

Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 09:10 МСК
Ива Йович
27
США
Ива Йович
И. Йович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 3
         
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Я легла на диван после еды, и это было вредно для моего желудка. Я вышла на корт и не могла двигаться в полную силу, но я старалась держаться, потому что знала, что со временем почувствую себя лучше, но этого оказалось недостаточно, чтобы переломить ход матча», — приводит слова Паолини Punto de Break.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026 Ива Йович поборется с Юлией Путинцевой из Казахстана.

18-летняя Ива Йович вышла в четвёртый круг Australian Open — 2026, обыграв Паолини
