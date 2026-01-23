Жена Джоковича встала на сторону Кырсти в конфликте с Осакой на Australian Open — 2026

Елена Джокович, жена 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, высказала мнение о конфликте японки Наоми Осаки с румынкой Сораной Кырстей после матча второго круга Australian Open — 2026. Осака победила со счётом 6:3, 4:6, 6:2.

«Хм, я удивлена, что это не посчитали помехой. В перерыве между двумя подачами, когда толпа аплодирует или кричит, судья на вышке просит не кричать между подачами, так как это мешает игроку. Очко ещё не закончено. Сорана ошиблась на первой подаче и сосредоточена на второй, это небольшая пауза. И аплодировать ошибке при первой подаче тоже неуважительно. Я удивлена, что судья на вышке/Наоми посчитали это справедливым?! Были ли какие-нибудь изменения в правилах, которые я пропустила?

Нет ничего плохого в подбадривании себя. Дело в том, когда и как. Она как профессиональный игрок точно знает, что это определённо делается НЕ между первой и второй подачей соперника. Если только вы не хотите помешать ему. Я не видела, чтобы она когда-либо делала это с другим игроком, поэтому подумала, что было изменение правил», — написала Джокович в соцсетях.