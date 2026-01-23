Скидки
Главная Теннис Новости

«Нужен реванш!» Кузнецова отреагировала на камбэк Медведева на Australian Open — 2026

«Нужен реванш!» Кузнецова отреагировала на камбэк Медведева на Australian Open — 2026
Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова прокомментировала победу российского теннисиста Даниила Медведева над венгром Фабианом Марожаном в третьем круге Australian Open — 2026 (6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3).

Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 03:40 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 5 		4 7 6 6
7 7 		6 5 0 3
             
Фабиан Марожан
47
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

«Даня, вот это матч! Выстоял 3 часа 43 минуты, первый и пока единственный игрок на этом турнире, кто отыгрался с 0:2 по сетам и прошёл дальше. Фабиан очень здорово играл, но всё-таки у Медведева гораздо больше опыта таких затяжных матчей, в частности, в Австралии.

Кстати, следующий матч может снова получиться сумасшедшим, потому что соперником в четвёртом круге будет хорошо знакомый Тьен, с которым Даня всегда долго играет. В Мельбурне в прошлом году сражались до четырёх утра, и тогда победил американец. Даня, нужен реванш!» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

