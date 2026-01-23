«Как без него доходчиво объяснять?!» Веснина — о матерном совете Сафина Рублёву на AO

Олимпийская чемпионка в парном разряде теннисистка Елена Веснина прокомментировала поражение российского теннисиста Андрея Рублёва в третьем круге Australian Open — 2026 от аргентинца Франсиско Серундоло (3:6, 6:7 (4:7), 3:6).

«Подсказка от Марата [Сафина] была очень точная, не беря мат во внимания, хотя порой как без него доходчиво объяснить?! Серундоло был хорош, никто не спорит. Но иногда переоценка соперника сбивает настрой, теннисист может фокусироваться на сильных сторонах соперника, преувеличивая их и недооценивая собственные. Это приводит к чувству безнадёжности, вины, гнева, что усиливает напряжение.

Жалко, что не получилось у Андрея развернуть матч, но Серундоло идёт по сетке неприлично уверенно, не проиграл ещё ни сета…» — написала Веснина в своём телеграм-канале.