Главная Теннис Новости

Андрей Ольховский объяснил причины вылета Андрея Рублёва с Australian Open

Комментарии

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение российского теннисиста Андрея Рублёва в третьем круге Australian Open — 2026 от аргентинца Франсиско Серундоло (3:6, 6:7 (4:7), 3:6).

Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 09:55 МСК
Франсиско Серундоло
21
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Серундоло в матче с Рублёвым смотрелся лучше. Мне кажется, Андрей немного скованно для себя играл, из-за этого страдает скорость. Когда очень хочется, появляется напряжение, от этого снижается скорость полёта мяча, а соперники получают время, которое им необходимо для выполнения хорошего удара.

По темпу, силе удара, особенно справа, Серундоло был на высоте, очень уверенно отыграл. Плюс количество невынужденных ошибок у Андрея было немного высоковато. Все эти факторы сыграли свою роль», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

