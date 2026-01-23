«Он в жизни ***** никого не выигрывал». Бублик — во время матча с Этчеверри на AO-2026
10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик выразил недоумение уровнем игры своего соперника по третьему кругу Australian Open — 2026, аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (62-й номер рейтинга ATP). Бублик забрал первый сет на тай-брейке — 7:6 (7:4).
Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 13:10 МСК
10
Александр Бублик
А. Бублик
3-й сет
2 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|
|6 5
|2
62
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
«Он, *****, в жизни ***** никого не выигрывал. Вы чё, *********, что ли?» — сказал Бублик по ходу первой партии.
Томас Мартин Этчеверри — бывшая 27-я ракетка мира в одиночном разряде.
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.
