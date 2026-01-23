Скидки
Главная Теннис Новости

«Он в жизни ***** никого не выигрывал». Бублик — во время матча с Этчеверри на AO-2026

Комментарии

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик выразил недоумение уровнем игры своего соперника по третьему кругу Australian Open — 2026, аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (62-й номер рейтинга ATP). Бублик забрал первый сет на тай-брейке — 7:6 (7:4).

Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 13:10 МСК
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		7 7 4
6 4 		6 5 2
             
Томас Мартин Этчеверри
62
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

«Он, *****, в жизни ***** никого не выигрывал. Вы чё, *********, что ли?» — сказал Бублик по ходу первой партии.

Томас Мартин Этчеверри — бывшая 27-я ракетка мира в одиночном разряде.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.

