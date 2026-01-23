Зверев вышел в четвёртый круг Australian Open — 2026, обыграв Норри
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвёртый круг турнира Australian Open — 2026, обыграв представителя Великобритании Кэмерона Норри, занимающего в рейтинге ATP 27-е место. Встреча теннисистов продолжалась 2 часа 46 минут и завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:3, 6:1 в пользу Зверева.
Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 11:25 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|6
|6
|
|6
|3
|1
27
Кэмерон Норри
К. Норри
По ходу матча Зверев сделал 14 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. Норри подал навылет пять раз, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.
В следующем круге Зверев встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло, ранее обыгравшим россиянина Андрея Рублёва.
