Зверев вышел в четвёртый круг Australian Open — 2026, обыграв Норри

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвёртый круг турнира Australian Open — 2026, обыграв представителя Великобритании Кэмерона Норри, занимающего в рейтинге ATP 27-е место. Встреча теннисистов продолжалась 2 часа 46 минут и завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:3, 6:1 в пользу Зверева.

По ходу матча Зверев сделал 14 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. Норри подал навылет пять раз, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Зверев встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло, ранее обыгравшим россиянина Андрея Рублёва.