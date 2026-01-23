Скидки
Андрей Ольховский отреагировал на камбэк Медведева с 0:2 в матче Australian Open

Андрей Ольховский отреагировал на камбэк Медведева с 0:2 в матче Australian Open
Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский отреагировал на победу российского теннисиста Даниила Медведева над венгром Фабианом Марожаном в третьем круге Australian Open — 2026 (6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3).

Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 03:40 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 5 		4 7 6 6
7 7 		6 5 0 3
             
Фабиан Марожан
47
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

«Даниилу Медведеву было трудно не только в первых двух сетах, но и в третьем, и в пятом. На турнире нет лёгких соперников, там выступают лучшие ребята — все умеют играть в теннис. Даниил — молодец, переломил ход игры в третьем сете, отлично отыграл четвёртый. В пятом на мастерстве дожал соперника. Очень тяжёлый поединок со всех точек зрения, но в первую очередь — физически. Отбегать пять сетов по такой погоде достаточно сложно», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

