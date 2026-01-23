Андрей Ольховский отреагировал на камбэк Медведева с 0:2 в матче Australian Open

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский отреагировал на победу российского теннисиста Даниила Медведева над венгром Фабианом Марожаном в третьем круге Australian Open — 2026 (6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|7
|6
|6
|
|6
|5
|0
|3
«Даниилу Медведеву было трудно не только в первых двух сетах, но и в третьем, и в пятом. На турнире нет лёгких соперников, там выступают лучшие ребята — все умеют играть в теннис. Даниил — молодец, переломил ход игры в третьем сете, отлично отыграл четвёртый. В пятом на мастерстве дожал соперника. Очень тяжёлый поединок со всех точек зрения, но в первую очередь — физически. Отбегать пять сетов по такой погоде достаточно сложно», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 23 января 2026
-
15:37
-
15:12
-
15:07
-
15:03
-
14:48
-
14:40
-
14:29
-
14:24
-
14:17
-
14:13
-
14:12
-
14:04
-
13:47
-
13:25
-
12:45
-
12:39
-
12:37
-
12:27
-
12:06
-
12:02
-
11:59
-
11:47
-
11:35
-
11:22
-
11:13
-
11:00
-
10:38
-
10:29
-
10:28
-
10:20
-
10:10
-
10:02
-
10:00
-
09:49
-
09:32