Де Минор в трёх сетах одолел Тиафо и вышел в следующий круг Australian Open — 2026
Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор в трёх сетах одержал победу над соперником из США Фрэнсисом Тиафо, занимающим 34-е место в рейтинге ATP, и вышел в четвёртый круг турнира. Встреча спортсменов продлилась 2 часа 43 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5 в пользу де Минора.
Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 11:15 МСК
34
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|5
|
|6
|7
6
Алекс де Минор
А. де Минор
По ходу матча Тиафо подал навылет шесть раз, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Де Минор сделал восемь эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных.
В следующем круге де Минор встретится с победителем матча между казахстанским теннисистом Александром Бубликом и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.
