Де Минор в трёх сетах одолел Тиафо и вышел в следующий круг Australian Open — 2026

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор в трёх сетах одержал победу над соперником из США Фрэнсисом Тиафо, занимающим 34-е место в рейтинге ATP, и вышел в четвёртый круг турнира. Встреча спортсменов продлилась 2 часа 43 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5 в пользу де Минора.

По ходу матча Тиафо подал навылет шесть раз, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Де Минор сделал восемь эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных.

В следующем круге де Минор встретится с победителем матча между казахстанским теннисистом Александром Бубликом и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.