Фрэнсис Тиафо — Алекс де Минор, результат матча 23 января 2026, счёт 0:3, 3-й круг; Australian Open — 2026

Де Минор в трёх сетах одолел Тиафо и вышел в следующий круг Australian Open — 2026
Комментарии

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор в трёх сетах одержал победу над соперником из США Фрэнсисом Тиафо, занимающим 34-е место в рейтинге ATP, и вышел в четвёртый круг турнира. Встреча спортсменов продлилась 2 часа 43 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5 в пользу де Минора.

Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 11:15 МСК
Фрэнсис Тиафо
34
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 5
6 		6 7
             
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

По ходу матча Тиафо подал навылет шесть раз, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Де Минор сделал восемь эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных.

В следующем круге де Минор встретится с победителем матча между казахстанским теннисистом Александром Бубликом и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
