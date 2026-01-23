«Ещё один очень сложный поединок». Ольховский — о встрече Медведева с Тьеном на AO
Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский заявил, что предстоящий матч четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и американец Лёнер Тьен, окажется ещё одним сложным поединком для российского теннисиста.
Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
12
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
29
Лёнер Тьен
Л. Тьен
«Матч с Тьеном — ещё один очень сложный поединок для Даниила Медведева. После пяти сетов с Марожаном будет игра, где надо много двигаться. Посмотрим, как Даниил восстановится и будет играть», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Australian Open завершится 1 февраля.
