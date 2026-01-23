Скидки
Теннис

«Ещё один очень сложный поединок». Ольховский — о встрече Медведева с Тьеном на AO

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский заявил, что предстоящий матч четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и американец Лёнер Тьен, окажется ещё одним сложным поединком для российского теннисиста.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

«Матч с Тьеном — ещё один очень сложный поединок для Даниила Медведева. После пяти сетов с Марожаном будет игра, где надо много двигаться. Посмотрим, как Даниил восстановится и будет играть», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Australian Open завершится 1 февраля.

Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
