«Ещё один очень сложный поединок». Ольховский — о встрече Медведева с Тьеном на AO

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский заявил, что предстоящий матч четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и американец Лёнер Тьен, окажется ещё одним сложным поединком для российского теннисиста.

«Матч с Тьеном — ещё один очень сложный поединок для Даниила Медведева. После пяти сетов с Марожаном будет игра, где надо много двигаться. Посмотрим, как Даниил восстановится и будет играть», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Australian Open завершится 1 февраля.