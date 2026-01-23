Мирра Андреева — Елена-Габриэла Русе: россиянка выиграла первый сет в 3-м круге AO-2026

В эти минуты в Мельбурне серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 играет с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе (79-я в рейтинге).

Первый сет поединка остался за Андреевой со счётом 6:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Елена-Габриэла Русе — Мирра Андреева.

Ранее Андреева и Русе не встречались в официальных матчах на уровне WTA. В случае победы россиянка выйдет на украинскую теннисистку Элину Свитолину, которая в третьем круге обыграла россиянку Диану Шнайдер.