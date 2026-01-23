Бублик — Этчеверри: казахстанец удвоил преимущество по сетам в матче третьего круга AO
Сегодня, 23 января, на хардовых кортах в Мельбурне проходят матчи третьего круга турнира Australian Open — 2026 в мужском одиночном разряде. В рамках турнира играют 10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик и представитель Аргентины Томас Мартин Этчеверри, занимающий в рейтинге ATP 62-е место.
Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 13:10 МСК
10
Александр Бублик
А. Бублик
3-й сет
2 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|
|6 5
|3
62
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Второй сет, так же как и первый, дошёл до тай-брейка и вновь завершился победой Бублика. Общий счёт в матче по итогам двух партий составляет 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) в пользу казахстанца.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.
