Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Чуть больше поддержки стало». Рахимова — о переходе в Узбекистан из России

«Чуть больше поддержки стало». Рахимова — о переходе в Узбекистан из России
Комментарии

93-я ракетка мира узбекистанская теннисистка Камилла Рахимова рассказала, что изменилось в её карьере после смены спортивного российского гражданства.

– Понятное дело, что ещё маленький срок прошёл, как ты сменила гражданство, но есть ли уже какие-то изменения в твоём самоощущении? На корте, может быть, что-то поменялось либо всё по-прежнему?
– Ну, по сути, как таковой разницы сильно нету. Только сейчас осознала, что, по-моему, вчера (в первом круге Australian Open. — Прим. «Чемпионат») это был мой первый официальный матч.

Я играла в конце года, но пресс-служба Узбекистана выложила новость о том, что я перешла, хотя сам турнир я играла ещё без флага, и я его выиграла. Но уже на церемонии награждения там был посол Узбекистана. Эта новость разлетелась по всем каналам, СМИ.

Что поменялось? Только, наверное, чуть больше поддержки и чуть больше внимания ко мне стало. Потому что когда ты 10-я ракетка страны, от тебя не многого ждут. И немного что хотят, а больше где-то осуждают, где-то обсуждают, но как есть, — сказала Рахимова в видео на канале First&Red.

Материалы по теме
«Хочется от карьеры взять всё». Камилла Рахимова — о решении выступать за Узбекистан
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android