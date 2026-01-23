Бублик обыграл Этчеверри и вышел в четвёртый круг Australian Open — 2026
10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри в матче третьего круга турнира Australian Open — 2026 и вышел в следующий круг. Встреча спортсменов продлилась 2 часа 37 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Бублика.
Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 13:10 МСК
10
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 5
|4
62
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
По ходу матча Бублик подал навылет 21 раз, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. Этчеверри сделал 10 эйсов, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.
В следующем круге Бублик сыграет с шестой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.
