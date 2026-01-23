Скидки
Главная Теннис Новости

Александр Бублик — Томас Этчеверри, результат матча 23 января 2026, счёт 3:0, 3-й круг; Australian Open — 2026

Бублик обыграл Этчеверри и вышел в четвёртый круг Australian Open — 2026
Комментарии

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри в матче третьего круга турнира Australian Open — 2026 и вышел в следующий круг. Встреча спортсменов продлилась 2 часа 37 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Бублика.

Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 13:10 МСК
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		7 7 6
6 4 		6 5 4
             
Томас Мартин Этчеверри
62
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

По ходу матча Бублик подал навылет 21 раз, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. Этчеверри сделал 10 эйсов, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В следующем круге Бублик сыграет с шестой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
