Главная Теннис Новости

Елена-Габриэла Русе — Мирра Андреева, результат матча 23 января 2026, счет 0:2, 3 круг Australian Open 2026

Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Australian Open — 2026, победив Русе в двух сетах
Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. В третьем круге она одержала победу над румынкой Еленой-Габриэлой Русе (53-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:4.

Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 14:25 МСК
Елена-Габриэла Русе
79
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Русе ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в 1/4 финала Australian Open Мирра Андреева поборется с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

Календарь женского Australian Open - 2026
Сетка женского Australian Open - 2026
