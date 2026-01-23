Александр Зверев, AO-2026: результаты матчей 23 января, следующий соперник, путь до титула

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев провёл третий матч турнира Australian Open — 2026 в основной сетке Открытого чемпионата Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде, где посеян под третьим номером. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Александра Зверева до титула.
Результаты Александра Зверева на Australian Open — 2026:
1/64 финала: Александр Зверев (Германия) — Габриэль Диалло (Канада) — 6:7, 6:1, 6:4, 6:2;
1/32 финала: Александр Зверев (Германия) – Александр Мюллер (Франция) – 6:3, 4:6, 6:3, 6:4;
1/16 финала: Александр Зверев (Германия) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 7:5, 4:6, 6:3, 6:1.
Следующий матч на Australian Open – 2026:
1/8 финала: Александр Зверев (Германия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).
Возможная сетка до титула:
1/4 финала: Даниил Медведев (Россия);
1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания);
Финал: Янник Синнер (Италия).
Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.