Мирра Андреева повторила уникальное достижение Винус Уильямс на Australian Open
Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева в третий раз подряд вышла в четвёртый круг на Australian Open. В третьем круге AO-2026 Андреева обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе (53-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:4.
Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 14:25 МСК
79
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Андреева стала первой теннисисткой со времён семикратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Винус Уильямс, которой удалось выйти как минимум в 1/8 финала на своих первых трёх Australian Open. Уильямс-старшей это достижение покорилось в 1998, 1999 и 2001 годах (в 2000-м не принимала участие).
Мирра Андреева пока что ни разу не проходила дальше четвёртого круга на Australian Open. За выход в 1/4 финала она поборется с украинкой Элиной Свитолиной.
