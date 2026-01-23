Скидки
Мирра Андреева повторила уникальное достижение Винус Уильямс на Australian Open

Комментарии

Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева в третий раз подряд вышла в четвёртый круг на Australian Open. В третьем круге AO-2026 Андреева обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе (53-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:4.

Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 14:25 МСК
Елена-Габриэла Русе
79
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Андреева стала первой теннисисткой со времён семикратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Винус Уильямс, которой удалось выйти как минимум в 1/8 финала на своих первых трёх Australian Open. Уильямс-старшей это достижение покорилось в 1998, 1999 и 2001 годах (в 2000-м не принимала участие).

Мирра Андреева пока что ни разу не проходила дальше четвёртого круга на Australian Open. За выход в 1/4 финала она поборется с украинкой Элиной Свитолиной.

