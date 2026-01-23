Мирра Андреева, AO-2026: результаты матчей 23 января, следующий соперник, путь до титула
Сегодня, 21 января, седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева провела матч третьего круга турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Мирры Андреевой до титула.
Результаты Мирры Андреевой на Australian Open — 2026:
- 1/64 финала: Мирра Андреева — Донна Векич (Хорватия) — 4:6; 6:3; 6:0.
- 1/32 финала: Мирра Андреева — Мария Саккари (Греция) — 6:0, 6:4.
- 1/16 финала: Мирра Андреева — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 6:3, 6:4.
Следующий матч на Australian Open – 2026:
- 1/8 финала: Мирра Андреева — Элина Свитолина (Украина).
Возможная сетка Мирры Андреевой на Australian Open — 2026:
- 1/4 финала: Кори Гауфф (США);
- полуфинал: Арина Соболенко (Беларусь);
- финал: Ига Швёнтек (Польша).
