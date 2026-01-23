Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: результаты шестого игрового дня
В ночь с 22 на 23 января прошли матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных поединков шестого игрового дня соревнований.
Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Третий круг. Частичные результаты 23 января:
- Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Анастасия Потапова (Австрия) — 7:6 (7:4), 7:6 (9:7).
- Зейнеп Сёнмез (Турция, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 3:6, 7:6 (7:3), 3:6.
- Кори Гауфф (США, 3) — Хейли Баптист (США) — 3:6, 6:0, 6:3.
- Ива Йович (США, 29) — Жасмин Паолини (Италия, 7) — 6:2, 7:6 (7:3).
- Элина Свитолина (Украина, 12) — Диана Шнайдер (Россия, 23) — 7:6 (7:4), 6:3.
- Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Мирра Андреева (Россия, 8) — 3:6, 4:6.
