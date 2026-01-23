Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: результаты шестого игрового дня

Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: результаты шестого игрового дня
Комментарии

В ночь с 22 на 23 января прошли матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных поединков шестого игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Третий круг. Частичные результаты 23 января:

  • Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Анастасия Потапова (Австрия) — 7:6 (7:4), 7:6 (9:7).
  • Зейнеп Сёнмез (Турция, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 3:6, 7:6 (7:3), 3:6.
  • Кори Гауфф (США, 3) — Хейли Баптист (США) — 3:6, 6:0, 6:3.
  • Ива Йович (США, 29) — Жасмин Паолини (Италия, 7) — 6:2, 7:6 (7:3).
  • Элина Свитолина (Украина, 12) — Диана Шнайдер (Россия, 23) — 7:6 (7:4), 6:3.
  • Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Мирра Андреева (Россия, 8) — 3:6, 4:6.
Календарь женского Australian Open - 2026
Сетка женского Australian Open - 2026
Материалы по теме
Мирра повторила личный рекорд на АО! И теперь сыграет с украинкой, выбившей Шнайдер
Мирра повторила личный рекорд на АО! И теперь сыграет с украинкой, выбившей Шнайдер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android