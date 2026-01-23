Скидки
Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: результаты шестого игрового дня

Комментарии

Сегодня, 23 января, состоялись первые матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными результатами шестого игрового дня.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026, второй круг. Результаты на 23 января (частично):

  • Карлос Алькарас (Испания, 1) — Корентен Муте (Франция, 32) — 6:2, 6:4, 6:1;
  • Андрей Рублёв (Россия, 15) -- Франсиско Серундоло (Аргентина, 18) — 3:6, 6:7 (4:7), 3:6;
  • Фрэнсис Тиафо (США, 29) — Алекс де Минор (Австралия, 6) — 3:6, 4:6, 5:7.
  • Александр Зверев (Германия, 3) — Кэмерон Норри (Великбритания, 26) — 7:5, 4:6, 6:3, 6:1;
  • Александр Бублик (Казахстан, 10) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4.
