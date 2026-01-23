Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: расписание седьмого игрового дня

В ночь с 23 на 24 января состоятся матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с поединками седьмого игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Третий круг. Расписание на 24 января (время московское):

2:30. Карен Хачанов (Россия, 15) – Лучано Дардери (Италия, 22);

2:30. Лоренцо Музетти (Италия, 5) – Томаш Махач (Чехия);

4:00. Элиот Спиццирри (США) – Янник Синнер (Италия, 2);

6:30. Бен Шелтон (США, 8) – Валантен Вашеро (Франция, 30);

9:00. Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – Тейлор Фриц (США, 9);

10:00. Якуб Меншик (Чехия, 16) – Итан Куинн (США);

11:00. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Новак Джокович (Сербия, 4);

12:30. Марин Чилич (Хорватия) – Каспер Рууд (Норвегия, 12).