Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: расписание седьмого игрового дня

Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: расписание седьмого игрового дня
Комментарии

В ночь с 23 на 24 января состоятся матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с поединками седьмого игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Третий круг. Расписание на 24 января (время московское):

2:30. Карен Хачанов (Россия, 15) – Лучано Дардери (Италия, 22);

2:30. Лоренцо Музетти (Италия, 5) – Томаш Махач (Чехия);

4:00. Элиот Спиццирри (США) – Янник Синнер (Италия, 2);

6:30. Бен Шелтон (США, 8) – Валантен Вашеро (Франция, 30);

9:00. Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – Тейлор Фриц (США, 9);

10:00. Якуб Меншик (Чехия, 16) – Итан Куинн (США);

11:00. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Новак Джокович (Сербия, 4);

12:30. Марин Чилич (Хорватия) – Каспер Рууд (Норвегия, 12).

Сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
Шнайдер проиграла украинке, Рублёв тоже уступил. А Медведев и Мирра — в 4-м круге AO!
Шнайдер проиграла украинке, Рублёв тоже уступил. А Медведев и Мирра — в 4-м круге AO!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android