Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: расписание седьмого игрового дня

В ночь с 23 на 24 января состоятся матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с поединками седьмого игрового дня соревнований.
Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Третий круг. Расписание на 24 января (время московское):
2:30. Карен Хачанов (Россия, 15) – Лучано Дардери (Италия, 22);
2:30. Лоренцо Музетти (Италия, 5) – Томаш Махач (Чехия);
4:00. Элиот Спиццирри (США) – Янник Синнер (Италия, 2);
6:30. Бен Шелтон (США, 8) – Валантен Вашеро (Франция, 30);
9:00. Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – Тейлор Фриц (США, 9);
10:00. Якуб Меншик (Чехия, 16) – Итан Куинн (США);
11:00. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Новак Джокович (Сербия, 4);
12:30. Марин Чилич (Хорватия) – Каспер Рууд (Норвегия, 12).