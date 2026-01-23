«Отличный старт!» Вихлянцева — о выходе Мирры Андреевой в 1/8 финала Australian Open

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о выходе седьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. В третьем круге Мирра обыграла Елену-Габриэлу Русе из Румынии со счётом 6:3, 6:4.

«У Мирры Андреевой отличный старт на Australian Open. Я смотрела её матч с Еленой-Габриэлой Русе. Вообще очень сложные соперницы у неё подобрались. Когда ты приезжаешь с одного турнира, выигрывая его, на другой турнир «Большого шлема», где все уже готовы. Особенно топовые теннисистки и теннисисты, которые уже настроены, а ты как будто бы ещё не очень настроен на эти условия.

В первом круге Мирра молодец, что переиграла Донну Векич. Это была самая опасная для неё соперница из тех, которые есть. Динамика хорошая, результат есть! Мне нравится, насколько хорошо Мирра прибавила в подаче — по скорости, по стабильности, по уверенности в игре, какой у неё настрой», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.