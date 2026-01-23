«Немного повзрослел». Александр Бублик — после выхода в четвёртый круг Australian Open
10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик после выхода в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2026 высказался о своём потенциале. В третьем круге соревнований Бублик обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4.
Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 13:10 МСК
10
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 5
|4
62
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
— Твой рейтинг никогда не соответствовал твоему потенциалу, в чём разница?
— Я немного повзрослел. Честно говоря, мне очень нравится быть дома. Быстро понял, когда упал в рейтинге, если буду хорошо играть и наберу много очков в нескольких турнирах, смогу взять больше недель отдыха, — сказал Бублик в интервью на корте.
В следующем круге Бублик сыграет с шестой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.
