«Немного повзрослел». Александр Бублик — после выхода в четвёртый круг Australian Open

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик после выхода в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2026 высказался о своём потенциале. В третьем круге соревнований Бублик обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4.

— Твой рейтинг никогда не соответствовал твоему потенциалу, в чём разница?

— Я немного повзрослел. Честно говоря, мне очень нравится быть дома. Быстро понял, когда упал в рейтинге, если буду хорошо играть и наберу много очков в нескольких турнирах, смогу взять больше недель отдыха, — сказал Бублик в интервью на корте.

В следующем круге Бублик сыграет с шестой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.