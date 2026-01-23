Скидки
«Немного повзрослел». Александр Бублик — после выхода в четвёртый круг Australian Open

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик после выхода в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2026 высказался о своём потенциале. В третьем круге соревнований Бублик обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4.

Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 13:10 МСК
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		7 7 6
6 4 		6 5 4
             
Томас Мартин Этчеверри
62
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

— Твой рейтинг никогда не соответствовал твоему потенциалу, в чём разница?
— Я немного повзрослел. Честно говоря, мне очень нравится быть дома. Быстро понял, когда упал в рейтинге, если буду хорошо играть и наберу много очков в нескольких турнирах, смогу взять больше недель отдыха, — сказал Бублик в интервью на корте.

В следующем круге Бублик сыграет с шестой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.

