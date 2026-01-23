Скидки
Вихлянцева поделилась ожиданиями от матча Андреевой и Свитолиной на Australian Open

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась ожиданиями от предстоящего матча четвёртого круга на Australian Open — 2026, где седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева встретится с украинской спортсменкой Элиной Свитолиной (12-я в рейтинге).

Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Элина Свитолина — сложная соперница, это правда. Она намного опытнее. У неё сейчас тоже хорошо летит мяч и отличный старт, потому что есть титул. Думаю, здесь всё-таки Мирра может настроиться, учитывая опыт её игры, хоть и столь молодой.

Но у Мирры уже есть титулы Индиан-Уэллса и другие трофеи. Не хочется загадывать что-то грандиозное, но Андреева сейчас настроена пройти дальше. Она сможет, если у неё будет так же лететь подача и удар», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

