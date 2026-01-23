«Немного нервничала играть так поздно». Мирра Андреева — о выходе в 1/8 финала AO

Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе в третьем круге Australian Open — 2026.

— Четвёртый круг, снова на арене Рода Лэйвера: здесь были некоторые из ваших первых больших прорывов, ваша первая победа над игроком из топ-10 несколько лет назад. Каково это — вернуться на арену Рода Лэйвера сегодня вечером?

— Конечно, это очень особенное чувство. Хотя я немного нервничала играть так поздно после мужчин, но спасибо Алексу (де Минору. — Прим. «Чемпионата»), что он быстро закончил. Мне не пришлось ждать слишком долго. Но да, атмосфера была потрясающей, спасибо вам, ребята, что остались так поздно, потому что знаю, может, многие из вас уже хотели пойти домой и поспать в своей постели, но я очень ценю, что вы остались и поддержали меня сегодня вечером.

— Сегодняшний матч был тяжёлым, она продолжала бороться очень хорошо. Вы никогда не играли друг против друга, какая была тактика на вечер?

— Ну, конечно, я знала, что она любит играть агрессивно, она мощный игрок, так что да, наш план был в основном нейтрализовать её удары с задней линии. Она начала довольно хорошо и поддерживала свой уровень на протяжении всего матча. Я очень рада, что победила сегодня, потому что в конце немного зажалась, думаю, вы видели, начала играть очень пассивно. Просто счастлива, что заставила себя идти на мяч, даже в последнем гейме, — сказала Андреева в интервью на корте.