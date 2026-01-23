Бублик — первый казахстанский теннисист, выходивший в четвёртый круг на всех ТБШ

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик стал первым представителем Казахстана, которому удалось выйти в четвёртый круг на всех турнирах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, сообщает Opta Ace. Это произошло после победы Бублика в третьем круге Australian Open – 2026 над аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 5
|4
Бублик вышел в четвертьфинал на «Ролан Гаррос» – 2025, где уступил итальянцу Яннику Синнеру (1:6, 5:7, 0:6). На Уимблдоне – 2023 он проиграл в четвёртом круге россиянину Андрею Рублёву (5:7, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5) 4:6). Также казахастанский теннисист выходил в четвёртый круг на Открытом чемпионате США – 2025, уступив на этой стадии турнира Яннику Синнеру (1:6, 1:6, 1:6).
За право выйти в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026 Александр Бублик поспорит с австралийцем Алексом де Минором.
- 23 января 2026
-
18:41
-
18:34
-
18:30
-
18:24
-
18:02
-
18:00
-
17:55
-
17:24
-
16:56
-
16:41
-
16:23
-
16:15
-
16:13
-
15:59
-
15:53
-
15:37
-
15:12
-
15:07
-
15:03
-
14:48
-
14:40
-
14:29
-
14:24
-
14:17
-
14:13
-
14:12
-
14:04
-
13:47
-
13:25
-
12:45
-
12:39
-
12:37
-
12:27
-
12:06
-
12:02