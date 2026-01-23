Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бублик — первый казахстанский теннисист, выходивший в четвёртый круг на всех ТБШ

Бублик — первый казахстанский теннисист, выходивший в четвёртый круг на всех ТБШ
Комментарии

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик стал первым представителем Казахстана, которому удалось выйти в четвёртый круг на всех турнирах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, сообщает Opta Ace. Это произошло после победы Бублика в третьем круге Australian Open – 2026 над аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4.

Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 13:10 МСК
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		7 7 6
6 4 		6 5 4
             
Томас Мартин Этчеверри
62
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

Бублик вышел в четвертьфинал на «Ролан Гаррос» – 2025, где уступил итальянцу Яннику Синнеру (1:6, 5:7, 0:6). На Уимблдоне – 2023 он проиграл в четвёртом круге россиянину Андрею Рублёву (5:7, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5) 4:6). Также казахастанский теннисист выходил в четвёртый круг на Открытом чемпионате США – 2025, уступив на этой стадии турнира Яннику Синнеру (1:6, 1:6, 1:6).

За право выйти в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026 Александр Бублик поспорит с австралийцем Алексом де Минором.

Материалы по теме
«Шоу Медди продолжается!» Камбэк Медведева в третьем круге AO поразил теннисный мир
«Шоу Медди продолжается!» Камбэк Медведева в третьем круге AO поразил теннисный мир
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android