Бублик — первый казахстанский теннисист, выходивший в четвёртый круг на всех ТБШ

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик стал первым представителем Казахстана, которому удалось выйти в четвёртый круг на всех турнирах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, сообщает Opta Ace. Это произошло после победы Бублика в третьем круге Australian Open – 2026 над аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4.

Бублик вышел в четвертьфинал на «Ролан Гаррос» – 2025, где уступил итальянцу Яннику Синнеру (1:6, 5:7, 0:6). На Уимблдоне – 2023 он проиграл в четвёртом круге россиянину Андрею Рублёву (5:7, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5) 4:6). Также казахастанский теннисист выходил в четвёртый круг на Открытом чемпионате США – 2025, уступив на этой стадии турнира Яннику Синнеру (1:6, 1:6, 1:6).

За право выйти в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026 Александр Бублик поспорит с австралийцем Алексом де Минором.