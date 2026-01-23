Вихлянцева: Марожан выпал из матча благодаря игре Медведева на Australian Open

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась мнением об игре российского теннисиста Даниила Медведева в матче третьего круга Australian Open – 2026 с венгром Фабианом Марожаном. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3 в пользу российского теннисиста.

«Кто-то скажет, что Марожан конкретно выпал из игры в третьем сете, но это всё было благодаря игре Даниила Медведева. Он очень хорошо играл с бэкхендом, переводил по линиям, уверенно действовал справа и подавал. Не знаю, насколько в этом году быстрее покрытие в Мельбурне, чем в прошлом, но визуально по трансляции выглядит, что всё-таки быстрее.

Конечно, очень многое зависит от подач. Когда Даниил Медведев выходит подавать несколько эйсов подряд, конечно, у соперника это вызывает только небольшую панику. Хотя в этом матче в Мельбурне было не так жарко», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.