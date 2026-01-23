Скидки
Мирра Андреева: в последнее время я очень горжусь собой, учусь ценить себя

Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в четвёртый круг Australian Open — 2026 рассказала, что учится больше ценить себя.

— Это ваше седьмое появление в четвёртом круге на «Шлемах», и вам всего 18. Вы самая молодая действующая теннисистка, у которой столько четвёртых кругов. Вы строги к себе, но должны быть очень горды собой.
— О, в последнее время я очень горжусь собой, благодарна себе. Учусь больше ценить себя и отдавать должное не только команде, знаете, потому что я тоже что-то делаю на корте. Так что да, это хорошая статистика, очень приятно слышать, — сказала Андреева в интервью на корте.

Мирра Андреева пока что ни разу не проходила дальше четвёртого круга на Australian Open. За выход в 1/4 финала она поборется с украинкой Элиной Свитолиной.

