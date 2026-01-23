«Ты тащила команду». Андреева в послематчевом интервью с Докич пошутила над Мартинес

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в послематчевом интервью на Australian Open — 2026 с Еленой Докич пошутила над своим тренером Кончитой Мартинес.

Докич: Знаешь, мы с Кончитой [Мартинес] играли пару. Ты тогда ещё даже не родилась.

Андреева: Это было лет 20 назад, да?

Докич: Вообще-то 25.

Андреева: Ну я бы никогда не сказала! Выглядит так, будто это было лет пять назад!

Докич: Мы вообще-то дошли до финала «Ролан Гаррос». Она тебе не рассказывала?

Андреева: Нет… Но я догадываюсь, что это ты тащила команду на себе!

Докич: На самом деле она меня тащила, я была помладше, — сказали теннисистки на корте.