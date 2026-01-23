Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ты тащила команду». Андреева в послематчевом интервью с Докич пошутила над Мартинес

«Ты тащила команду». Андреева в послематчевом интервью с Докич пошутила над Мартинес
Комментарии

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в послематчевом интервью на Australian Open — 2026 с Еленой Докич пошутила над своим тренером Кончитой Мартинес.

Докич: Знаешь, мы с Кончитой [Мартинес] играли пару. Ты тогда ещё даже не родилась.
Андреева: Это было лет 20 назад, да?

Докич: Вообще-то 25.
Андреева: Ну я бы никогда не сказала! Выглядит так, будто это было лет пять назад!

Докич: Мы вообще-то дошли до финала «Ролан Гаррос». Она тебе не рассказывала?
Андреева: Нет… Но я догадываюсь, что это ты тащила команду на себе!
Докич: На самом деле она меня тащила, я была помладше, — сказали теннисистки на корте.

Материалы по теме
Мирра повторила личный рекорд на АО! И теперь сыграет с украинкой, выбившей Шнайдер
Мирра повторила личный рекорд на АО! И теперь сыграет с украинкой, выбившей Шнайдер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android