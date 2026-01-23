Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: расписание седьмого игрового дня
В ночь с 23 на 24 января пройдут матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными поединками седьмого игрового дня соревнований.
Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Третий круг. Частичное расписание на 24 января (время московское):
- 2:30 — Джессика Пегула (США, 6) — Оксана Селехметьева (Россия).
- 2:30 — Каролина Плишкова (Чехия, SR) — Мэдисон Киз (США, 9).
- 4:00 — Питон Стирнс (США) — Аманда Анисимова (США, 4).
- 11:00 — Анна Калинская (Россия, 31) — Ига Швёнтек (Польша, 2).
- 11:00 — Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Тереза Валентова (Чехия).
- 13:00 — Наоми Осака (Япония, 16) — Мэдсон Инглис (Австралия, Q).
