Янник Синнер — Элиот Спиццирри: во сколько начало, где смотреть матч AO-2026
Завтра, 24 января, в Мельбурне пройдёт встреча третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между второй ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и представителем США Элиотом Спиццирри, занимающим в рейтинге ATP 85-ю строчку. Матч начнётся не ранее 4:00 мск.
Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 04:00 МСК
85
Элиот Спиццирри
Э. Спиццирри
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.
Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Янник Синнер является действующим чемпионом турнира. В прошлогоднем финале он одолел представителя Германии Александра Зверева.
Комментарии
