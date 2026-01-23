Скидки
Теннис

Янник Синнер — Элиот Спиццирри: во сколько начало, где смотреть матч AO-2026

Комментарии

Завтра, 24 января, в Мельбурне пройдёт встреча третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между второй ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и представителем США Элиотом Спиццирри, занимающим в рейтинге ATP 85-ю строчку. Матч начнётся не ранее 4:00 мск.

Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Элиот Спиццирри
85
США
Элиот Спиццирри
Э. Спиццирри
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Янник Синнер является действующим чемпионом турнира. В прошлогоднем финале он одолел представителя Германии Александра Зверева.

Сетка Australian Open - 2026 в межском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Комментарии
