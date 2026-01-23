Янник Синнер — Элиот Спиццирри: во сколько начало, где смотреть матч AO-2026

Завтра, 24 января, в Мельбурне пройдёт встреча третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между второй ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и представителем США Элиотом Спиццирри, занимающим в рейтинге ATP 85-ю строчку. Матч начнётся не ранее 4:00 мск.

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Янник Синнер является действующим чемпионом турнира. В прошлогоднем финале он одолел представителя Германии Александра Зверева.