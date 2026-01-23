Скидки
Главная Теннис Новости

«Твой муж не против». Зверев рассказал о пари с Барбарой Шетт

«Твой муж не против». Зверев рассказал о пари с Барбарой Шетт
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в беседе с ведущей Eurosport Барбарой Шетт пошутил на тему пари, которое они заключили в случае победы теннисиста на Открытом чемпионате Австралии – 2026. По словам Шетт, Зверев обещал побрить голову, если ему удастся завоевать титул.

– Последний раз мы виделись в прошлом сезоне, на турнире в Вене и заключили небольшую сделку. Можешь объяснить болельщикам, о чём мы говорили?
– Если я выиграю Australian Open, мы оба стрижёмся налысо (улыбается).

– Это неправда! Он стрижётся (смеётся). Была такая сделка.
– Тогда ты выбираешь мою причёску, а я — твою. Как тебе такое?

– Мне нужно подумать (улыбается). Пока продолжай выигрывать, Саша.
– Я спрашивал твоего мужа. Он не против (смеётся).

– Я в этом не так уж уверена (смеётся), – сказали Зверев и Шетт во время интервью на корте после матча третьего круга на Australian Open.

Александр Зверев вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии – 2026, где сыграет с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло.

