Главная Теннис Новости

189-я ракетка мира Фетт отстранена от турниров после сдачи положительной допинг-пробы

189-я ракетка мира хорватская теннисистка Яна Фетт временно отстранена от соревнований после сдачи положительной допинг-пробы, сообщает пресс-служба International Tennis Integrity Agency (ITIA).

В пробе Фетт, которую теннисистка сдала 16 ноября 2025 года во время Кубка Билли Джин Кинг, было обнаружено сразу три запрещённых препарата: остарин, стимулирующий рост мышц, LGD-4033 (увеличивает сухую мышечную массу и обладает анаболическим эффектом) и GW501516 (GW1516), который был запрещён в 2007 году после того, как в экспериментах на мышах было выявлено, что оно вызывает быстрое развитие рака.

Отстранение Фетт действует с 22 декабря 2025 года. Спортсменка имеет право на обжалование, однако пока что она не подавала официальную апелляцию.

29-летняя Фетт является обладательницей семи титулов чемпионки турниров ITF. На Australian Open – 2018 она проиграла будущей победительнице турнира датчанке Каролине Возняцки в трёх сетах, ведя в решающей партии со счётом 5:1 (6:3, 2:6, 5:7).

Новости. Теннис
