«Не вижу себя в теннисе после 35 лет». Алькарас — о продолжительности своей карьеры

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением, до какого возраста он планирует продолжать свою профессиональную теннисную карьеру.

«На самом деле, сейчас не думаю, до каких пределов дойду. Думаю, если бы у тех, кому сейчас 38-40 лет и они продолжают играть, спросили в их 22 года, как долго они планируют играть, скорее всего они бы сказали, что продолжат выступать до 33, максимум до 34. Но я считаю, что страсть к спорту и к теннису никогда не заканчивается, с каждым годом она только увеличивается, полагаю, именно это позволяет им соревноваться так долго.

Если честно, я не вижу себя в теннисе после 35 лет, но, как уже сказал, посмотрим, до каких пределов смогу дойти, что скажет тело, будем стараться беречь себя, однако хотелось бы иметь ту же страсть и, главное, жизненную энергию, которые есть у них, чтобы соревноваться на высоком уровне в таком возрасте», – сказал Алькарас в интервью ESPN Spain.