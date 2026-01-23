Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не вижу себя в теннисе после 35 лет». Алькарас — о продолжительности своей карьеры

«Не вижу себя в теннисе после 35 лет». Алькарас — о продолжительности своей карьеры
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением, до какого возраста он планирует продолжать свою профессиональную теннисную карьеру.

«На самом деле, сейчас не думаю, до каких пределов дойду. Думаю, если бы у тех, кому сейчас 38-40 лет и они продолжают играть, спросили в их 22 года, как долго они планируют играть, скорее всего они бы сказали, что продолжат выступать до 33, максимум до 34. Но я считаю, что страсть к спорту и к теннису никогда не заканчивается, с каждым годом она только увеличивается, полагаю, именно это позволяет им соревноваться так долго.

Если честно, я не вижу себя в теннисе после 35 лет, но, как уже сказал, посмотрим, до каких пределов смогу дойти, что скажет тело, будем стараться беречь себя, однако хотелось бы иметь ту же страсть и, главное, жизненную энергию, которые есть у них, чтобы соревноваться на высоком уровне в таком возрасте», – сказал Алькарас в интервью ESPN Spain.

Материалы по теме
«Шоу Медди продолжается!» Камбэк Медведева в третьем круге AO поразил теннисный мир
«Шоу Медди продолжается!» Камбэк Медведева в третьем круге AO поразил теннисный мир
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android